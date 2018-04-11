Bursa'da polis memuru veli okulda dehşet saçtı!

BURSA 'nın Nilüfer ilçesinden son dakika bir saldırı haberi geldi. Nilüfer'de bir veli polis Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda dehşet saçtı. Polis memuru tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı.

Bursa' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..

Olay saat 9.30'da Kadir Çavuşoğlu İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olduğu öğrenilen veli, tartıştığı okul müdürü ile öğretmeni silahla vurdu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.