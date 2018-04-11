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Bursa'da polis memuru veli okulda dehşet saçtı!

Bursa'da polis memuru veli okulda dehşet saçtı!

BURSA 'nın Nilüfer ilçesinden son dakika bir saldırı haberi geldi. Nilüfer'de bir polis memuru olan öğrenci velisi, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda dehşet saçtı. Polis memuru tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun daha önce de okulu bastığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:07 - Güncelleme: 11-04-2018 10:07

BURSA 'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı.

TARTIŞMA SIRASINDA ÖFKELENİP SALDIRDI: Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru, Müdür Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLER BÜYÜK KOKU YAŞADI

Polis memurunun daha önce de okula gelip, yöneticilerle tartıştığı öne sürüldü. Olay sırasında okuldaki öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖĞRENCİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Silahlı saldırıdaki dehşeti yaşayan küçük bir ilkokul öğrencisi, "Irmak diye bir arkadaşım görmüş. Silah sesleri yukarıdan gelmiş. Bir de Sinan öğretmenin bacağına gelmiş. İki tane silah sesi geldi." ifadelerini kullandı.

OKULDAKİ SALDIRIDA ŞOK EDEN İDDİA! DAHA ÖNCE DE OKULU BASTI…

İddiaya göre Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona’dan aldığımız ilk bilgilere göre, öğretmenlere kurşun yağdıran polis memurunun, okulu daha önce de bastığı ortaya çıktı. Rona şu açıklamayı yaptı:

Çocuğunun sınıfının değiştirilmesi için okula gelen polis memuru, ilk baskından sonra Emniyet’e şikayet edilmiş. Polis, okulu basmadan önce psikolojik sorunları nedeniyle görevli bulunduğu Çocuk Şube’den geri hizmetlere çekilmiş. Ancak buna rağmen silahına el konulmamış olması, yine göz göre göre okulda kan akmasına yol açtı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip Okul Müdürü Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Aynı memur bu sabah okula gelip tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR34 YORUM

  • MİSAFİR 11 Nisan 2018 11:30 OHAL DİKTATÖRLÜK DEĞİL, ZALİM SATILMIŞ İNSANLIKTAN ÇIKMIŞLARA VATAN MİLLET DEVLET DÜŞMANLARINA GÖSTERİLEN ADALETİN KILICIDIR

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