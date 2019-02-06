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Bursa'da pes dedirten olay! Kendisine rakip olan oğlunu evlatlıktan reddetti

Bursa'da pes dedirten olay! Kendisine rakip olan oğlunu evlatlıktan reddetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Heceler Köyünde yeniden muhtar adayı olan 64 yaşındaki Ali Sevinç, kendisine rakip olan oğlunu evlatlıktan reddetti.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 15:50 - Güncelleme: 06-02-2019 15:50

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile Heceler Köyü Muhtarlığı görevini sürdüren 64 yaşındaki Ali Sevinç, köy muhtarlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak Muhtar Ali Sevinç bir sürpriz ile karşılaştı.

BABASINA RAKİP OLDU: İkinci defa muhtar olmaya hazırlanan Ali Sevinç'in karşısına oğlu 34 yaşındaki Zafer Sevinç çıktı. 31 Mart yerel seçimlerin de baba-oğul aynı köyde muhtarlık için yarışacak. 237 nüfusa sahip köyde 199 seçmen oy kullanacak.

"EVLATLIKTAN REDDETTİM": Sözcü'nün habere göre, Muhtar Ali Sevinç, kendisine rakip olan oğluna çok kızgın olduğunu belirterek "Benim öyle bir oğlum yok. Evlatlıktan da reddettim. Zaten 1 yıldır görüşmüyoruz. Karşıma aday olarak çıktı. Bakalım kazanabilecek mi? Seçmen sayısı 210 olan köyde muhtarlık için 8 aday var. Bakalım kim kazanacak" dedi.

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