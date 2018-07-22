Bursa'da özel halk otobüsü terörü

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, özel halk otobüs şoförünün aracını aniden sürücü kursu otomobilinin üzerine kırmasının ardından çıkan kavgada bir kadının darbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Uludağ Üniversitesi - Muradiye Devlet Hastanesi seferini yapan Seher Şanlı (53) idaresindeki 16 M 00022 plakalı özel halk otobüsü, Küçük Sanayi Kavşağı mevkisinde bir sürücü kursu aracında direksiyon eğitimi alan Hacer Özkaya yönetimindeki 16 BMZ 01 plakalı otomobilin bulunduğu sol şeride aniden geçiş yaptı.

KAZAYI UCUZ ATLATTI

Otobüsün kendi aracına çarpmaması için fren yaparak yavaşlayan Özkaya, olası bir kazayı önledi. Daha sonra Küçük Sanayi Sitesi otobüs durağında şoförü uyarmak için yanına giden eğitmen Gönül Mercan ile Seher Şanlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Arbedenin ardından her iki taraf da bir birinden şikayetçi olurken, Mercan'ın hastaneden darp raporu, Şanlı'nın ise 7 gün boyunca çalışamaz raporu aldığı öğrenildi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, otobüsün sol şeritte ilerleyen sürücü kursu aracına doğru aniden geçiş yapma anı arkadaki bir aracın kamerasına yansıdı. Sürücü kursu eğitmeni Gönül Mercan'la otobüs şoförü Seher Şanlı arasındaki arbede de bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.