Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

BURSA'da Akgül Y. adındaki kadın ağzında sigara varken önce kapısının önündeki doğal gaz saatini balta ile parçaladı ardından da bıçakla gaz borusunu kesti. Daha sonra da gaz kaçağı olduğu ihbarında bulunan kadın bütün mahallenin canını riske attı ekiplere yalan söyledi.

Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

BURSA'da Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda az kalsın bir mahalle yok olacaktı. İddiaya göre elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğal gaz saatini parçalayan Akgül Y. ardından bıçakla doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra doğal gaz kaçağı olduğunu fark eden Akgül Y. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı kesti.

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Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

Akgül Y. polis ekiplerine ilk ifadesinde, "Dışarıda iken kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim" dedi. Kadının ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Akgül Y.'nin yalan söylediğini tespit etti.

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Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

Görüntülerde Akgül Y.'nin ağzında sigara ile önce balta alıp doğal gaz saatini parçaladığı, daha sonra evden bıçak alıp doğal gaz borusunu kestiği ve gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığı görüldü.

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Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

Akgül Y. basın mensuplarına ise şöyle konuştu. “Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğal gaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğal gaz kullanmıyorum soba yakıyorum” dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.

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