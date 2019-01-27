Bursa'da mahalleyi uçuracaktı bu neyin kafası

BURSA'da Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda az kalsın bir mahalle yok olacaktı. İddiaya göre elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğal gaz saatini parçalayan Akgül Y. ardından bıçakla doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra doğal gaz kaçağı olduğunu fark eden Akgül Y. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı kesti.

Akgül Y. polis ekiplerine ilk ifadesinde, "Dışarıda iken kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim" dedi. Kadının ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Akgül Y.'nin yalan söylediğini tespit etti.

Akgül Y. basın mensuplarına ise şöyle konuştu. “Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğal gaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğal gaz kullanmıyorum soba yakıyorum” dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.