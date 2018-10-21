Bursa'da korkunç kaza! Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Bursa Gemlik'te bir otomobil 15 metreden apartman boşluğuna düştü. Sürücü Büşra Tümer çevredekiler tarafından yaralı kurtarıldı.

Kaza, Manastır mevki eski devlet hastanesi arkasında meydana geldi. Büşra Tümer'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir apartmanın yanında bulunan istinat duvarı üzerindeki toprak yoldan aşağıya düştü.

15 metre yüksekten binanın bahçesine ters düşen otomobilde yaralanan sürücü Büşra Tümer, çevredekiler tarafından çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, otomobil hurdaya döndü. Bölgede yaşayan vatandaşlar korkulukların tamamlanmasını isteyerek, korkuluk olsaydı kazanın olmayacağını ifade etti.