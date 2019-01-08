Bursa'da kar bastırdı saatlik hava durumu yayınlandı

BURSA hava durumu için meteorolojinin saatlik tahmini fena, kar asıl yarın, yani 8 Ocak salı günü bastıracak. Günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarısı tuttu ve Bursa'da yoğun kar yağışı başladı. Yer yer etkisini arttıran kar yağışının haftasonuna kadar devam edeceğini belirten meteoroloji sıcaklıklarında Yalova'da 3-4 derece düşeceğini bildirdi. Peki yarın, yani 8 Ocak salı günü Bursa'da okullar tatil olur mu, gözler kar tatili açıklaması için Bursa Valiliğinde...

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT: Salı Orta Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Çarşamba (09.01.2019) günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (30-60 kg/metrekare), iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar (20 ila 50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI: Bu gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek olan yağışların, Diyarbakır ile Batman il merkezleri ve güney, Siirt ve Şırnak il merkezleri ile batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/metrekare), Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 ila 40 cm) şeklinde olması tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine Çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceği tahmin edildiğinden başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.