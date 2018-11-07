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Bursa'da iğrenç olay! Kız öğrenciye porno açıp...

Bursa'da iğrenç olay! Kız öğrenciye porno açıp...

BURSA 'da Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde iğrenç bir olay yaşandı. Ders çalıştığı sırada ön sırasına oturan İ.D.’nin bilgisayarından pornografik görüntüler izlerken “Rahatsız olmadın mı ya?” şeklinde ifadeler kullandığını iddia eden kadın öğrenci B.S., şikayetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:13 - Güncelleme: 07-11-2018 09:13

Vize sınavları dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nde ders çalışan B.S.’nin iddiasına göre, aynı üniversitenin İktisat Fakültesi öğrencisi İ.D., kadın öğrenciyi taciz etti. İ.D.’nin 3 Kasım Cumartesi günü saat 04.30 sularında kütüphanenin üst katındaki sessiz salonda ders çalışan mağdur B.S.’nin ön sırasına oturarak bilgisayarından pornografik görüntüler izlemeye başladığı öne sürüldü.

İ.D.’nin pornografik görüntüler izlediği sırada arkasına dönüp gülerek, B.S.’ye, “Rahatsız oldun mu? Rahatsız olmadın mı ya?” şeklinde ifadeler kullandığı savunuldu. İ.D.’nin kendisine zarar vereceğinden korkan B.S., arkadaşını yanına çağırarak salondan ayrıldı.

BU MARJİNALLİK MANYAKLIK DEĞİL: Yaşananlar üzerine şoke olan B.S.’yi arkadaşları sakinleştirirken, kütüphanedeki diğer öğrenciler birkaç gün önce benzer bir durumun yaşandığını B.S.’ye anlattı. Taciz iddiasının ardından 4 Kasım akşamı tekrar kütüphaneye giden B.S. ve arkadaşları İ.D.’yi teşhis etti. Mağdur ve arkadaşlarının tepkisiyle karşılaşan İ.D. kadınların ön sırasında pornografik görüntüler izlediğini kabul ettiği ve “Bu marjinallik manyaklık değil. Yurdumda internet yavaş. Ne var bunda? Kimseye dokunmadan izliyorum. Rahatsız olduysanız özür dilerim. Bunun suç olduğunu kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

SERBEST BIRAKILDI: Mağdurun ve öğrencilerin tepkisi üzerine olaya üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Kampüse çağrılan polis, İ.D.’yi gözaltına alarak Ertuğrulgazi Polis Karakolu’na götürdü. İ.D. emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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