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Bursa'da FETÖ davasında ceza yağdı!

Bursa'da FETÖ davasında ceza yağdı!

BURSA'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan iş adamları için mahkeme kararını verdi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti sanıklara en üst hadden ceza vererek 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 21:50 - Güncelleme: 03-04-2018 00:37

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Bursalı iş adamları A.B., F.Ö., H.U., H.T., H.Z.T., R.Ü., E.A., Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında karar verildi. Sanıklar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan en üst hadden cezalandırılıp takdiri indirim uygulanarak 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6’sı tutuklu, 2’si firar 18 sanığın yargılandığı davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar E.A., Ö.Ö. ve C.Ç. ile tutuklu yargılanan 6 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan 3 iş adamının tutuklanmasını talep etti. Mütalaadan sonra yeniden söz hakkı verilen sanıklar mütalaaya katılmadıklarını kaydetti.

TUTUKLAMA KARARI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan iş adamları E.A., Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan iş adamlarının kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına karar verildi.

Ayrıca dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar D.A. ve H.Ç. ile tutuksuz sanıklar Y.Ş., S.Y., S.Y., M.Y. ve M.Ş.’nin dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi. Yine dosyada adı geçen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan A.D. ve M.D. hakkında da 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıkların tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • FatihK 02 Nisan 2018 23:07 Neden mahkum olmuş Fetocu lerin ismi gizleniyor?

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