Bursa'da dans ettiren lodos

Bursa'nın meşhur lodosu sabah saatlerinde kendini gösterdi. Caddelerde yürüyen vatandaşlar şiddetli esen lodos sebebiyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şiddetli esen rüzgarda yürüyemediği, bazılarını ise lodosun savurduğu görüldü.

Lodosta en çok yaşlılar, zayıflar ve çocuklar zorluk çekti. Bazı vatandaşların ise düşmemek için trafik lambalarına tututnduğu görüldü. Lodosun bazı vatandaşları şiddetle koşturduğu görüldü. Kimileri yürüyemeyip uzun süre olduğu yerde lodosa direndi. Akşam saatlerine kadar Bursa'da etkisini gösterecek lodosun yerini yağmura bırakması bekleniyor. Bursa'da hava sıcaklığı ise 20 derece olarak seyrediyor. Lodoslu havada dışarıya çıktıklarına pişman oldularını söyleyen vatandaşlar, "Lodos çok şiddetli esiyor. Yürümekte zorluk çekiyoruz. İşi olmayan dışarıya çıkmasın" dedi.

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