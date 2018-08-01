Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geleneklere göre düğün günü damatlara yapılanlar görenleri şaşırtıyor

Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geleneklere göre düğün günü damatlara yapılanlar görenleri şaşırtıyor. Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki düğünlerde yıllardır sürdürülen gelenekler, damatlara zorlu anlar yaşatıyor.

17
Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Kadın kıyafeti giydirip halı süpürmesi istenen damat, daha sonra ise eşeğe ters bindirilip oynatılıyor. Bu geleneklere katlanmayı göze alan 28 yaşındaki Fatih Kadir, 22 yaşındaki Esma ile evlenmeye karar verdi.

27
Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Davul zurna eşliğinde gelin evinden alınırken, damadın arkadaşları ise Fatih'e geleneklerini eve girmeden yaşattı. Fatih'e yöresel kıyafetler giydiren arkadaşları, makyaj yapmayı da ihmal etmedi. Evin önüne serilen halı ise damada el süpürgesi ile temizletildikten sonra tüpün üzerinde kahve yapması istendi.

37
Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Unutamayacağı bir gün yaşayan damat Fatih Kadir, "Geçmiş yıllarda bende arkadaşlarıma bunları yapmıştım. Bu adet ve gelenekler devam edecek. Bizim düğünlerimiz hem tatlı hem de coşkulu geçiyor. Damat olmaya karar veren bu eziyetlerden nasibini alıyor. Buralarda sağdıç olmak da zor, benim yaşadıklarımın büyük bölümünü o da yaşıyor" diye konuştu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro