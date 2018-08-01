Bursa'da damadı canından bezdirdiler

Unutamayacağı bir gün yaşayan damat Fatih Kadir, "Geçmiş yıllarda bende arkadaşlarıma bunları yapmıştım. Bu adet ve gelenekler devam edecek. Bizim düğünlerimiz hem tatlı hem de coşkulu geçiyor. Damat olmaya karar veren bu eziyetlerden nasibini alıyor. Buralarda sağdıç olmak da zor, benim yaşadıklarımın büyük bölümünü o da yaşıyor" diye konuştu.

