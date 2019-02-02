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Bursa'da çıplak vatandaş şoku! Zabıta kendi kıyafetini verdi

Bursa'da çıplak vatandaş şoku! Zabıta kendi kıyafetini verdi

Bursa'da yaşanan olayda kimliği belirsiz bir erkek şahıs sokakta çırılçıplak yürüdü. Çıplak gezen şahsı gören vatandaşlar şoka girdi. Şahsa müdahale eden zabıta ekipleri, çıplak vatandaşın üstünü kapatmak için kendi kıyafetleri giydirdi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 09:20 - Güncelleme: 02-02-2019 09:20

Bursa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz neden soyunduğu bilinmeyen bir şahıs kıyafetlerini çıkararak çıplak bir halde sokağa çıktı. Sokaklardan caddeye varıncaya kadar kıyafetsiz bir şekilde yürüyen kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Şahsı sokakta çıplak gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Şüpheliyi kovalamaya başlayan belediye zabıtası, kısa sürede şahsı gözaltına alarak, resmi kıyafetleriyle şahsın üstünü kapatmaya çalıştı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak bir halde yürüyen kişi ve ailesini polis merkezine götürerek ifadelerine başvurdu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR ŞOKA GİRDİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında çırılçıplak yürüyen şahsın, vatandaşların arasından geçip giderken, vatandaşların gözlerine inanamayıp arkalarına dönerek tekrar baktığı ve çıplak şahsı yakalamak için arkasından koşan zabıta ekipleri görüldü.

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Kaynak : İHA

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