Bursa'da Çevik Kuvvet yakınlarında patlama

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki yaya köprüsü üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 1 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu.

Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

  • Güncel 03 Şubat 2018 09:59
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