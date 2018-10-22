  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Bursa'da bin kişiye iş imkanı

Bursa'da bin kişiye iş imkanı

BURSA'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, 2019 sonuna kadar 750'si kadın olmak üzere bin kişi istihdam edecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 13:31 - Güncelleme: 22-10-2018 13:31

Yeşim Tekstil firmasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan ve dünya markalarına hazır giyim, ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Tekstil, kapasite ve istihdam artışına gitmeye hazırlanıyor.

Firma, geleceğe dönük planlamaları çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar bin kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Yeşim Tekstil, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek yeni işe alım sürecinde özellikle usta eğitmen, makineci, paketçi, ütücü, kalite kontrol elemanı, leke operatörü, kesim operatörü, serim, temizlik ve koli elemanı ile makine bakım ve elektrik bakım operatörü istihdam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, söz konusu istihdam hamlesini, müşterilerinin üretim hacmini Türkiye'de Yeşim Tekstil ile birlikte büyütme kararı alması sonucunda yaptıklarını bildirdi.

Bu kararın Türk tekstili adına da gurur verici olduğunu belirten Şankaya, büyürken müşterilerinin kalite ve sosyal uygunluk beklentilerine cevap verecek şekilde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Şenkaya, bu süreçte gerek makine parkuru gerek ek istihdam anlamındaki planlamalarını da hızla hayata geçireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecektir. Bu misyona uygun olarak büyüme ve gelişim odaklı tüm adımları atmaya her zaman hazırız. Yeşim Tekstil gerek kent, gerek ülke ekonomisine yaptığı pozitif katkıyı bundan sonra da artırarak sürdürecektir. 2019 yılı sonuna kadar firma bünyesine katılacak ortalama bin yeni çalışanımızla birlikte uzun soluklu yeni bir üretim sürecinin içine girmiş olacağız." 

İşe alınacak yeni çalışanların yüzde 75'inin kadın olacağına dikkati çeken Şankaya, böylelikle kadın istihdamı konusunda da büyük bir adım atacaklarını bildirdi.

Şankaya, kadın istihdamındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu belirterek, "Yeşim Tekstil çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Yeni alacağımız kadın çalışanlarla bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Firma olarak 30. yılını kutladığımız kreşimizle, tüm çalışanlarımızın çocuklarının bakımını üstleniyoruz. Böylelikle çalışanlarımız en değerli varlıklarını kreşe getirerek akılları evde kalmadan çalışabiliyor." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bursa'da bin kişiye iş imkanı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro