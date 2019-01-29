  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü

Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü

Bursa'da asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralanırken 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 22:15 - Güncelleme: 29-01-2019 22:15

BURSA’da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Polise ateş açıp, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik mahalleli, askere gidecek B.Ü. (19) için meydanda düzenlenen asker eğlencesine katıldı. İddiaya göre burada içki içen iki roman aile arasında bilinmeyen nedenle kavga tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olaya karışan kişiler, bu kez de kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdı. Polislere taş ve sopalarda saldıran mahalleliye, biber gazı ve coplarla müdahale edildi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi tabanca ile polislerin üzerine ateş açıp, plakasız bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. Çıkan kavgada 5 kişi sopa ve bıçakla yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bursa'da asker eğlencesi savaş alanına döndü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Cengizhan 29 Ocak 2019 23:36 Cehalet başa bela. Bu bütün dünyada böyle. Buna en güzel örneklerden biride şu çağdışı asker eğlencesi. Sanki uzaya astronot gönderiyoruz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro