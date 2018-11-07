Bursa'da 500 milyar dolarlık maden rezervi bulundu

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 500 milyar dolarlık maden rezervi belirlenen alanda kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlandığı bildirildi. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, bölgede 45'ten fazla fabrika kurulacağını açıkladı.

Dağ ilçesi Orhaneli'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2 profesör öncülüğünde, 10 akademisyenle yapılan çalışmalarda büyük miktarda mermer, kömür, krom, altın ve nikel rezervleri tespit edildi. Yaklaşık 10 ay süren çalışmada 105 milyar dolarlık bölümü mermer olmak üzere, toplamda 500 milyar dolarlık maden rezervi belirlendi.