Bursa'da 2 kişinin öldürüldüğü cinayet anı kamerada

Mudanya'da geçen ocak ayında, kayınpederi Hilmi Şen ile aynı evde yaşayan Ali Çelik, iddiaya göre apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor diyerek, çözüm bulmasını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Murat Konuk, yanında bulunan tabancası ile önce Ali Çelik'i, ardından da gelen kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü. Seken bir kurşun ise olay yerinde bulunan Y.U'ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan Konuk tutuklanırken, ailesi ise köpeği alarak siteden taşındı.

Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adam öldürmek suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Murat Konuk'un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Tutuklu sanık Hacı Murat Konuk ile öldürdüğü Ali Çelik ve Hilmli Şen'in yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren Konuk, Ali Çelik ile ailece tanıştıklarını söyledi. Yönetici olması nedeniyle, aralarında Ali Çelik'in de bulunduğu aidatlarını ödemeyen bina sakinleri hakkında avukatı aracılığı ile yasal işlem başlattığını belirten Konuk, Ali haziran ayında, 'aidatı ödemediğim için beni neden avukata verdin. Sen kim oluyorsun' diyerek ailesiyle bana saldırdı. Olay büyümeden yatıştı. Cinayet günü üyesi olduğum avcılar kulübüne gidip tüfek ve tabancam ile bir saat atış yaptım. Akşam eşimi alıp otomobil ile evime döndüm. Site girişinde Ali ile samimi bir ortamda sohbet ettim. Ben, aldığım yiyecekleri, komşularımızın da çok sevdiği köpeğime yedirmek istedim. Bu sırada, Hilmi Şen'in eşi Neziha ve Ali Çelik balkona çıkıp köpeğin havlamasını gerekçe göstererek bana hakaret ettiler. Sonra Ali aşağı inip bana saldırdı. Aramızda arbede çıktı. Komşular ayırdı. Daha sonra konuşmak için Ali'yi sitenin yönetim odasına çağırdım. Ben önden giderken arkamdan kulağıma vurdular. Yere düştüm. Ölüm korkusuna kapılıp belimdeki tabancam ile ateş ettim. Sonra onları yerde yaralı olarak görünce 155 Polis İmdat'ı aradım. Pişmanım. Olayların bu duruma gelmesinin tek nedeni Neziha Şen'dir dedi.

Öldürülen Hilmi Şen ile Ali Çelik'in eşleri ve yakanlarının Murat Konuk'u gerçekleri söylememekle suçladığı duruşmada, apartmanda bulunan güvenlik kamerasının, cinayet anını kaydettiği görüntüler izlendi. Çelik ve Şen'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı duruşma eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanığın tutukluluk halilinin devamına karar verildi.

  • Güncel 11 Ağustos 2018 11:16
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