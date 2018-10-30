Bursa'da 1700 yıllık camide restorasyon faciası!

Medeniyetin beşiği olan ülkemizde tarihi yapıların restorasyon çalışmaları maalesef genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Bunun bir örneğini de tarihi 787 yılına dayanan ve 1331'de Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesiyle camiye çevrilen Ayasofya Kilisesi'nde görüyoruz. 2007 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla restorasyon kapsamına alınan camiye cam kapı ve buzlu cam takılması büyük tepkiye neden oldu.
'DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ': İznik Müzesi'nin eski müdürü Taylan Sevil, Ayasofya Orhan Camii'ne cam kapı ve buzlu cam takılmasına tepki göstererek, "Burada, Ayasofya Kilisesi'ne onarım ve restorasyon amacıyla yapılan çalışmalarda zaman zaman orijinalinden uzaklaşılmıştır ve Ayasofya'nın eski görünümü kaybolmuştur. Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle birlikte Ortodoks hristiyanlarının hacı olmak için burayı ziyaret etmesi sonlanmış, bu açıdan İznik turizmi bitmiştir.
Bu tamamıyla yanlış bir iş olmuştur. İznik turizm gelirlerinde büyük zarara uğramıştır. İznik halkı büyük bir yanılgı ile son zamanlarda çok fazla otel inşaatına girmiştir. Bunlar şimdi ne kadar kara kara düşünseler faydası yok. Cam kapılar olmamalı. Bu onarım ve restorasyon işi müteahhitlere bırakılacak iş değildir. Restoratör uzmanların işletiminde ve bizzat restorasyon elemanlarının çalışmasıyla yapılacak iştir. Aksi halde buzlu cam kapı da olur, şeffaf kapı da olur. Bundan daha kötü bir şey olamaz" diye konuştu.
AYASOFYA ORHAN CAMİİ: Dünya tarihi açısından önemli yapı olan Ayasofya, milattan sonra 7'nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gymnasium üzerine Bizans Dönemi'nde bazilika olarak yapıldı. Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilendi.
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