Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

2014 yılından itibaren de Bursa'da bir devlet hastanesinde görev yapan genç hemşire girdiği bunalımdan çıkamayınca kendini boşluğa bıraktı.

Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

Bursa'da yaşayan Elvan hemşire bunalıma girince canına kıydı. Beşinci kattaki evinin camından kendini boşluğa bırakan genç kadın kurtarılamadı.

15
Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

Olay Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5. katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da bir devlet hastanesinde kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Elvan İçin, sabah saat 05.00 sularında arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı.

25
Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

Camdan kendini boşluğa bırakan genç kadın 5'inci kattan zemine çakıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç hemşireyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

35
Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Elvan İçin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, İçin'in arkadaşlarını ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro