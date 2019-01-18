Bursa onu konuşuyor! Elvan hemşirenin feci ölümü

Bursa'da yaşayan Elvan hemşire bunalıma girince canına kıydı. Beşinci kattaki evinin camından kendini boşluğa bırakan genç kadın kurtarılamadı.
Olay Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi, Eflak Caddesi üzerinde bulunan 5. katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da bir devlet hastanesinde kadın doğum bölümünde hemşirelik yapan 32 yaşındaki Elvan İçin, sabah saat 05.00 sularında arkadaşlarıyla otururken sigara içmek için cama çıktı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Elvan İçin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, İçin'in arkadaşlarını ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER