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Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu! 20 Asker adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu! 20 Asker adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14'ü muvazzaf 20 şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:56 - Güncelleme: 22-01-2019 10:56

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 14'ü muvazzaf asker, 2 Bylock kullanıcısı toplamda 20 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen, 14'ü muvazzaf asker 2'si Bylock kullanıcısı toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari, Bartın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 11:12 Soruşturma kovuşturma geçirmeyen, mahkemeye işi düşmeyen hatta karakola dâhi gitmeyen İhraç olmuş memur ne zaman görevine iade olacak? Haksızlıklara göz yuman dilsiz şeytandır.

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