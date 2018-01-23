Bursa kar başladı hava berbat

BURSA hava durumu kar yağışı başlıyor meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı. Bursa'da bugün kar yağışı etkili olacak 23 Ocak Çarşamba günü de kar yağışını yer yer etkili olmsı bekleniyor. Bursa son hava durumu tahminini mgm.gov.tr adresi yayınladı.

Bursa'da bugün yarın kar yağışı var. Sıcaklık yarın 0 derecenin altına düşecek. Yetkililer özellikle kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağını açıkladı.

TRAKYA İÇİN YENİ UYARI

Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bugün ve gece saatlerinde Mersin çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-50 mm), batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.