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Bursa hava fena kar yarın başlıyor!

Bursa hava fena kar yarın başlıyor!

BURSA hava durumu meteoroloji tarih verdi kar başlıyor. Bursa'da yarın sıcaklık hissedilir derecede düşüyor ve kar yağışı sert başlıyor. Yarın yani 22 Ocak ve 23 Ocak Çarşamba günü Bursa'da yoğun kar yağışı var. meteoroloji mgm.gov.tr adresinde son hava durumu tahminin yayınladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 11:25 - Güncelleme: 22-01-2018 11:25

BURSA hava durumu kar yağışı başlıyor meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı. Bursa'da yarın kar yağışı etkili olacak 23 Ocak Çarşamba günü de kar yağışını yer yer etkili olmsı bekleniyor. Bursa son hava durumu tahminini mgm.gov.tr adresi yayınladı. 

Bursa'da bugün yarın kar yağışı var. Sıcaklık yarın 0 derecenin altına düşecek. Yetkililer özellikle kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağını açıkladı.

TRAKYA İÇİN YENİ UYARI

Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bugün ve gece saatlerinde Mersin çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-50 mm), batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.

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