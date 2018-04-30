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Bursa hava durumu yeni tahmin saatlik rapor

Bursa hava durumu yeni tahmin saatlik rapor

Bursa hava durumu nasıl meteoroloji saatlik ve 5 günlük haritalı Bursa hava durumu tahminini yayınladı. Bursa'da hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinde olacak. Bugün Bursa'da sıcaklık en yüksek 27 derece en düşük 13 derece olacak. 1 Mayıs Salı günü ise hava durumu güneşli olacak.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 16:32 - Güncelleme: 30-04-2018 16:32

gtrtre

BURSA hava durumu meteoroloji 5 günlük haritalı tahmin yayınlandı. Bursa'da sıcaklık son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün en yüksek sıcaklık değeri 22 derece olurken 1 Mayıs Salı günü Bursa'da sıcaklık değeri 27 derecelere çıkacak. İşte Bursa haritalı 5 günlük hava durumu raporu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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