Burs paraları ne zaman yatıyor 2019 hangi aylarda?

KYK burs başvurusu için beklenen süreç başladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayacakları KYK burs başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başladı. 15 Ekim'de başlayan KYK burs başvuruları 21 Ekim'de sona erecek. Öğrencilerin KYK burs başvurusu yapmaları için e devlet şifrelerinin olması şart. e devlet şifresi olmayan adaylar ise PTT şubelerinden TC kimlik numaraları ile e-devlet şifresi alabilirler.

Peki KYK burs paraları bu sene ne kadar oldu ve hangi öğrenciye kaç para burs ödemesi yapılacak? Lisan önlisasn burs ücretleri 500 doktora 1000 lira, yüksek lisans bursu ise 1500 lira olacak. KYK burs ödemeleri ise 2019 yılının ocak ayında başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KYK burs ve öğrenci kredisi başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı. İşte, 2018 KYK burs ve kredi başvuruları hakkında detaylar...

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

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Başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru şekilde tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın burs ve kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK: Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

HANGİ BAŞVURULAR GEÇERSİZ: Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER: Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 21 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

BURS MİKTARI NE KADAR: Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.