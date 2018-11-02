  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Burhan kuzu 'Uyuşturucu baronunu serbest bıraktırdı' iddiasına cevap verdi...

Burhan kuzu 'Uyuşturucu baronunu serbest bıraktırdı' iddiasına cevap verdi...

Fatih Altaylı dün isim vermeden "Eski bir AK Parti Milletvekili İranlı uyuşturucu baronunu baskı yaparak serbest bıraktırdı" iddiasını gündeme getirdi. O ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. Burhan kuzu iddiayı "FETÖ kumpası olabilir" diye yalanladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:23 - Güncelleme: 02-11-2018 09:23

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının tahliyesi için hakime baskı yaptığı yolundaki suçlamayı reddetti. Kuzu, söz konusu kişiyi tanımadığını söyledi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün okurlarıyla paylaştığı 'Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için eski AK Partili vekil, hakime baskı yapmış" iddiasını hatırlattı.

İSİM VERMEDİM AMA BURHAN KUZU KENDİSİ ARADI... Söz konusu iddiayı dile getirdiği yazısında herhangi bir isim vermediğini vurgulayan Altaylı, bunun üzerine kendisini eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun aradığını söyledi. Altaylı, Kuzu'nun açıklamasını şöyle aktardı: 

YENİ BİR FETÖ KUMPASI OLABİLİR... "Fatih Bey bugünkü yazınızda ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir Anayasa Hukuku Profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Burhan kuzu 'Uyuşturucu baronunu serbest bıraktırdı' iddiasına cevap verdi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro