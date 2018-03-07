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Burhan Kuzu: Aday olamadığın için kırgınım

AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı için 3 kez aday olmaya niyetlendiğini; ancak parti içinde yeni bir tartışma olmaması nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini söyledi. Kuzu, adaylık nedeniyle kırgın olduğunu ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 21:09 - Güncelleme: 07-03-2018 00:09

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan AK Partili Burhan Kuzu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Habertürk'teki Kübra Par ile Açık ve Net' programında soruları yanıtladı.

Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Kuzu, AK Parti'den Meclis Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi. Kuzu'nun açıklaması şöyle:

"Bakanlıkla alakalı benim hiçbir talebim olmadı. Başbakanlar kendi bakanlarını kendisi belirler. Onu ben bilemem. Ama Meclis Başkanlığı seçimle gelen bir yer. Dolayısıyla ben aday olmayı her zaman arzu ettim. Tabi partimin içerisinde yeni bir çatışma, bölünme olmasın diye de 3 kez niyetlendiğim adaylıktan 3 kez vazgeçtim.

Ben her zaman söylüyorum. Aday olsam farklı olur. Başkanlık anlamında değil kazanma anlamında söylüyorum. Benim aday olma durumumda sadece AK Parti'ye değil Meclis'e güveniyorum. (CHP de oy verir miydi? sorusuna) Hepsi oy verirdi bana.

Benim milletvekili arkadaşlarım tamamen gönülleri benimle birlikte olmuştu. Milletvekilleri ne yapsın, gidip partiyle kavga mı etsin?

"KIRGINLIK VAR KÜSKÜNLÜK DEĞİL"

('TBMM Başkanlığına aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız?' sorusuna) Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim. Ve partiye de ciddi hizmetlerim geçmiştir. Açık konuşurum, üzülmedim dersem elbette doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Dadaş 07 Mart 2018 06:41 Üç kez geri döndüm, baktım GİDİREM...

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KİMDİR ?
Burhan Kuzu
BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Zahide'dir. Anayasa Hukukçusu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve do

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