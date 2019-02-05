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Burdur'da hasta sayısı bir gecede 2 katına çıktı

Burdur'da hasta sayısı bir gecede 2 katına çıktı

BURDUR'un Bucak ilçesinde 3 gün önce vatandaşlar hastaneye akın etti. Önce 300 kişinin zehirlendiği belirtilirken sayı dün gece 600'e ulaştı. Ancak son gelen açıklamalara göre bu sayı neredeyse 2 katına çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 12:19 - Güncelleme: 05-02-2019 12:24

BURDUR'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayeti nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 1271'e yükseldi.  Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 6'sı çocuk 16 kişi Bucak Devlet Hastanesinde gözlem altında tutuluyor.  

Bucak'ta cumartesi gününden bu yana vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye başvurmaya başladı. Bugüne kadar ise aynı şikayetle Bucak Devlet Hastanesi'ne 915, özel hastaneye ise 205 kişi başvuruda bulundu.

İÇME SUYUNDA SALGIN İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI
İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı.

İLAÇ STOĞU TÜKENDİ
İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye germesiyle tüm eczanelerden salgınla ilgili ilaçlar toplanarak nöbetçi eczaneye sevk edildi.

Bucak Belediyesi'nin yaptığı klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başladı.

Burdur'da 600 kişi hastaneye başvurdu: Valilik açıklama yaptı!

 

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