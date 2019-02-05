Burdur'da 600 kişi hastaneye başvurdu: Valilik açıklama yaptı!

BURDUR Bucak’ta dün bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı akşam saatlerinde daha da arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600’ü bulduğu belirtildi.

Bucak Devlet Hastanesinde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.

İLÇEDE NÖBETÇİ TEK ECZANEDE İLAÇ SIKINTISI YAŞANDI

İlçede bu akşam tek olan nöbetçi eczaneye başvuran hasta yoğunluğunun artması nedeniyle ilaç stoku kısa sürede tükendi. Bulantı, kusma ve ishal rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilaç temini için ilçedeki diğer eczanelerden destek istendi. İlaç temini sıkıntısının sürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde yüzlerce kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Bucak ilçe merkezinde, 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibarıyla 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesinde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Rahatsızlığa neden olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesi'nce depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır."