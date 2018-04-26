Burdur Şeker fabrikası satıldı yeni sahibi bakın kim oldu?

14 Şeker Fabrikasının ihale sürecinde bugün iki fabrika birden satıldı. Önce Afyon Şeker fabrikasının ihalesi yapıldı ve fabrika en yüksek fiyatı veren Doğuş Çay'a satıldı. Hemen ardından Burdur şeker fabrikasının ihalesine geçildi.

Burdur Şeker Fabrikası ihalesine Doğuş Çay, Kayseri Şeker, Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi, Erser Grup, Mutlucan Tuz, Albayrak ve Özbey Holding katıldı. İhalenin ilk turunda Özbey Holding ve Doğuş Çay elendi. Burdur fabrikası için fiyat 432 milyon liraya çıkınca Kayseri Şeker önce mola istedi ardından ihaleden çekildi.

BURDUR FABRİKASI'NIN YENİ SAHİBİ : İhaleyi kazanan firma Burdur fabrikası için 487 milyon lira teklif veren Erser-Sterk Korsorsiyumu oldu.

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Afyon Şeker Fabrikası ihalesini Doğuş Gıda kazandı!