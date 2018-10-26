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Burdur Beji'ne talep yağıyor en çok da Çin ve Arap'lar istiyor

Burdur Beji'ne talep yağıyor en çok da Çin ve Arap'lar istiyor

BURDUR'daki ocaklardan çıkarılan Burdur beji dayanıklılığı, iyi cila alması ve yalıtım özelliğiyle başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkede rağbet görüyor.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 02:23 - Güncelleme: 26-10-2018 02:13

Dayanıklılığı, güçlü yalıtım özelliği ve iyi cila alması nedeniyle ön plana çıkan doğal taş Burdur beji, Arap ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Dayanıklılığı, güçlü yalıtım özelliği ve iyi cila alması nedeniyle ön plana çıkan doğal taş Burdur beji, Arap ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Burdur civarındaki 275 ocaktan çıkarılan Burdur beji, yapılarda genellikle fon rengi olarak kullanılıyor.

Sertlik derecesi yüksek, aşınmaya dayanıklı bu doğal taş, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Almanya, İngiltere, Hollanda, Amerika'nın yanı sıra Uzakdoğu ülkelerine satılıyor.

Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur bejinin kısa süre içinde yurt içi ve yurt dışında marka haline geldiğini, bu nedenle birçok yatırımcının kentte ocak açtığını söyledi.

Ekinci, Türkiye'nin mermer üretiminde Burdur'un ilk sıralarda yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burdur'da 275 mermer ocağımız, 690 adet de ocak açacağı yeri tespit etmiş, işletme ruhsatı almış işletme var. 729 da arama ruhsatlı sahibi işletmemiz var. Bunları topladığımız zaman bin 700'e yakın mermer işletmesi görülür ki Türkiye'nin diğer illerinde böyle bir sayı yok."

Blok olarak Çin'e, mamül olarak Arap ülkelerine gidiyor
Blok olarak çıkarılan taşların yaklaşık yüzde 80'inin Çin'e satıldığını, ürünün işlenmiş olarak ise en fazla Arap ülkelerine gönderildiğini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e ihracat yapıyoruz. Arap ülkeleri çok sıcak ülkeler, binalarının dış cephelerini bu malzemeyle kaplayarak çok iyi yalıtım elde ediyorlar. Bu ülkeler yılın büyük kısmında bol güneş aldıkları için açık renkli kaplama ve dekorasyon malzemelerini tercih ediyorlar. Bu malzemelerin başında da Burdur beji geliyor. Avrupa ülkeleri de bejimizi çok tercih ediyor. Almanya, İngiltere, Hollanda'ya gönderiyoruz. Ayrıca Uzakdoğu ülkelerine de bu taşı satıyoruz. Amerika'ya da işlenmiş mamül olarak satıyoruz ancak son dönemde Amerika'nın özellikle Türkiye'den ithal edilen ürünlere karşı uyguladığı ek vergiden dolayı bu pazarda bir yavaşlama var."

"New York JFK Havaalanı'nda kullanıldı"
Ekinci, Burdur bejinin Türkiye'de ve dünyada birçok önemli projede kullanıldığını belirterek, "Örneğin New York JFK Havaalanında kullanıldı. Orası çok prestijli bir yerdir, orada Burdur beji ile ilgili bir de rölyef sergileniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yüzde 80'ine yakınında, ayrıca İstanbul'daki Zorlu Center'da kullanıldı." dedi.

Ekinci, şunları kaydetti:

"2017'de 154 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Bu yıl eylül ayı itibariyle de blok ve mamül olarak toplamda 118 milyon dolarlık ciromuz var. Tahminimize göre 12'inci ayın sonunda yine rekor kırabiliriz. Burdur'daki istihdamın yaklaşık yüzde 25'ini doğal taş ve mermer sektörü oluşturuyor. Şu anda 9 bin 900 çalışanımız var." 

"Burdur bejini marka haline getirdik"
2004 yılından beri sektörde faaliyet gösteren işletme sahibi Orhan Çiçek de yurt içinde ve dışında birçok fuara katılarak Burdur bejini marka haline getirdiklerini söyledi.

Çiçek, "Biz bu ürünü genellikle Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. ABD, Kanada, Avustralya'ya Burdur beji ve Burdur grisini gönderiyoruz. 3 ocağımız var. 210 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aylık 25 bin metrekare civarında üretimimiz var. Ürettiklerimizin yüzde 90'ını yurt dışına, yüzde 10'unu iç piyasaya veriyoruz." dedi. 

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