Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz, önceki gece Bebek’teki Angie’deydi. Çift, mekandan gece saat 02.30’da ayrıldı. Muhabirlere selam veren Esmersoy, soruları yanıtlamadan önce sevgilisine “Bebiş sen taksi çağır” dedi. Sunucu, “Hep böyle mi hitap edersiniz sevgilinize?” sorusunu “Sevgi sözcüğü olarak ne kullanılıyorsa ben de kullanırım” diye yanıtladı.

14
Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanan Burcu Esmersoy, ikinci kez evliliğe hazırlanıyor. İddialara göre Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında düğün yapacak.

24
Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler Dünya Göz Hastanesi'ne giriş yaparken görüntülenmişti. Makyajsız ve spor giyimiyle dikkati çeken Burcu Esmersoy, güler yüzü ile gazetecilere selam vermişti. 41 yaşındaki sunucu, "Gözlerimle alakalı ufak bir rahatsızlığım vardı, onun için geldim. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini kullanmıştı.

34
Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yeri ve tam zamanı henüz belli değil.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat