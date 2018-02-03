Burcu'dan sevgilisine: Bebiş sen taksi çağır

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz, önceki gece Bebek’teki Angie’deydi. Çift, mekandan gece saat 02.30’da ayrıldı. Muhabirlere selam veren Esmersoy, soruları yanıtlamadan önce sevgilisine “Bebiş sen taksi çağır” dedi. Sunucu, “Hep böyle mi hitap edersiniz sevgilinize?” sorusunu “Sevgi sözcüğü olarak ne kullanılıyorsa ben de kullanırım” diye yanıtladı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanan Burcu Esmersoy, ikinci kez evliliğe hazırlanıyor. İddialara göre Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında düğün yapacak.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler Dünya Göz Hastanesi'ne giriş yaparken görüntülenmişti. Makyajsız ve spor giyimiyle dikkati çeken Burcu Esmersoy, güler yüzü ile gazetecilere selam vermişti. 41 yaşındaki sunucu, "Gözlerimle alakalı ufak bir rahatsızlığım vardı, onun için geldim. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini kullanmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 4