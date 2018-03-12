Burcu Urfalı kimdir aslen nereli uçak kazası sonu oldu

Burcu Urfalı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Burcu Urfalı'nın anne ve babası kim soruları merak edildi. Mina Başaran'ın düşen özel jetindeki 7 genç kızdan biri olan Burcu Urfalı hayatının baharında hayatını kaybetti. çift dal mezunu olan Burcu Urfalı tasarımcı...

BURCU BURSALI KİMDİR: Bstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı.

Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Daha sonra İstanbul’a dönen Urfalı tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başladı. 2015 yılında Bug Uniform adında kendi şirketini kuran Urfalı, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapıyor. Kaynak: İran'da Düşen jet Uçak Kazasında Modacı Burcu Urfalı Kimdir

Mina Başaran kimdir kaç yaşında nişanlısı Murat Gezer kim?

Zeynep Çoşkun kimdir aslen nereli Mina Başaran'ın arkadaşı

Aslı İzmirli kimdir aslen nereli kaç yaşında bakın asıl işi neymiş