Burcu sevgilisinin ex aşkıyla buluştu!

Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le aynı ortamda eğlendi Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy’un ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. İlişkileriyle gündeme gelen çift bundan sonra da medeniyetleriyle gündeme gelecek gibi duruyor.

Burcu sevgilisinin ex aşkıyla buluştu!

Geçen akşam Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'le geç saatlere kadar eğlendi. Gemi broker’ı (gemi sahibi ile yük sahibini buluşturan kişi) Berk Suyabatmaz’ın Şubat 2013’te aşk yaşamaya başladığı Ali Taran'la biten olaylı evliliği sonrası aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Ayşe Özyılmazel ile ilişkisi kısa sürmüştü. Kasım 2013’te yollarını ayırmışlardı. Cemiyet hayatının ünlü siması Berk Suyabatmaz'ın adı Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Maya Portakal gibi pek çok sosyetik ünlüyle anılmıştı.

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Burcu sevgilisinin ex aşkıyla buluştu!

Berk Suyabatmaz geçen ağustosta sunucu Burcu Esmersoy ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Sevgilisi ile sık sık uzun süreli yurt dışı tatilleri yapan Burcu Esmersoy geçenlerde İstanbul’daydı. Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in doğum gününe katıldı. Burcu Esmersoy’un yanında Berk Suyabatmaz yoktu. Geç saatlere kadar süren partide Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel de vardı.

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Burcu sevgilisinin ex aşkıyla buluştu!

Burcu Esmersoy, Ayşe Özyılmazel’i fark edince ne saklandı, ne yüzünü astı. Aksine yanına gitti. Eğlenceye halef-selef devam ettiler. İkiliyi şen şakrak görenler “İşte medeniyet bu” yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı. Esmersoy'u, 12 yıl sonra nikah masasına oturmaya ikna eden kişi, geçen yaz başından beri flört ettiği işadamı Berk Suyabatmaz. "

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Burcu sevgilisinin ex aşkıyla buluştu!

"Hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum" diyen Burcu Esmersoy ile Berk Subayatmaz, düğün tarihlerini bile belirlemiş. Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Küçük de bir not: Berk Suyabatmaz ile Ayşe Özyılmazel birbirini sosyal medyadan takibe devam ediyor.
Birçok güzelle aşk yaşayan Berk Suyabatmaz'ın ilk kez evleneceğini de belirteyim. Yani, Burcu Esmersoy, ünlü çapkını nikah masasına oturtan güzel olarak da magazin tarihine geçecek…

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