Burcu Kıratlı'nın neşeli halleri! Gün boyu sevgilisiyle görüştü

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Bodrum’daki Casa Costa Hotel'in plajındaydı. Güzel oyuncu telefonu elinden düşürmedi. Keyifli halleri dikkat çeken Kıratlı telefonda sevgilisi Furkan Palalı'yla görüştü. Aşk ve Mavi’ dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı ile sevgilisi Furkan Palalı, geçtiğimiz günlerde ilk kez Bodrum-Türkbükü’ndeki bir otelin iskelesinde birlikte görüntülenmişlerdi.