Burcu Kıratlı sevgilisi Furkan Palalı ile kameralara ilk kez yakalandı

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinin güzel başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, önceki gün sevgilisi Furkan Palalı ile Bodrum Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre; Yaklaşık 1 aydır flört eden ikili, ilk kez aynı karede görüntülendi.

FİZİĞİ VE GÜZELLİĞİYLE BAŞ DÖNDÜRDÜ: Öte yandan fit görüntüsüyle de tüm dikkatleri üzerinde toplayan Kıratlı,güzelliğiyle de görenleri büyüledi. Güzel oyuncu Burcu Kıratlı sangi plajda değil de podyumda gibiydi. Denizde dakikalarca yüzen Kıratlı, daha sonra kurulanarak güneşin tadını çıkardı. Ayrıca Burcu Kıratlı ‘Mira’ adlı köpeğini yanından ayırmıyor.