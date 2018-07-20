Burcu Kıratlı kimdir ilk kez görüntülendiği sevgilisi Furkan Palalı kimdir ?

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu olan Burcu Kıratlı yaklaşık bir aydır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Furkan Palalı ile Bodrum Türkbükü'nde ilk kez aynı karede görüntülendi. Burcu Kıratlı kimdir ? Burcu Kıratlı'nın ilk kez görüntülendiği sevgilisi Furkan Palalı kimdir?

BURCU KIRATLI KİMDİR?: Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Burcu Kıratlı’nın çocukluk yıllarında annesi ve babası ayrılmışlardır. Annesi Gül Erçetingöz ikinci evliliğini magazin basının duayenlerinden biri olan Kenan Erçetingöz ile yapmıştır Burcu Kıratlı, 7 yaşından beri Kenan Erçetingöz’ü hep babası olarak görmüştür. Burcu Kıratlı öz anne ve babanın tek çocuğudur. Ama üvey kardeşleri vardır. Öz babasının ikinci evliliğinden, iki üvey kardeşi vardır. Kenan Erçetingöz’ün de ilk evliliğinden olan oğlu Levent ile birlikte kardeş gibi büyümüşler. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Kural ile nişanlanıp, daha sonra anlaşamayarak ayrılma kararı almışlardır. 2014 yılında Peri Masalı adlı filmde rol gereği Peri karakterini canlandırmak için beline kadar uzanan saçlarını tamamen kazıtarak gündem konusu olmuştu. TRT 1 ekranlarında yer alan Elde Var Hayat adlı dizide Yağmur karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine ilk adımını atmış oldu. FURKAN PALALI KİMDİR?: Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Bir arkadaşının vasıtasıyla okul döneminde kayıt olduğu Ankara merkezli bir ajansta modellik kariyerine başladı. 190 cm. boyunda ve 81 kg. olan Furkan Palalı, 2009 yılından beri mankenlik yapmaktadır. 2010 yılında İstanbul'dan gelen teklifleri değerlendi ve Selin Boronkay - S Management ajansına bağlandı. 2010 yılından itibaren de birçok ulusal ve uluslararası defilede yer aldı. 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda da oyunculuğa başlamıştır.

BURCU KIRATLI'NIN EĞİTİMİ: Burcu Kıratlı, İlkokul öğrenimini; Ata Kolejinde, orta okul öğrenimini; BJK Kolejinde okudu. Liseyi ise Bebek Yeni Yıldız Kolejini okuduktan sonra, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden, lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul yıllarında bir kaç oyun ve kısa filmlerde yer almıştır.

FURKAN PALALI'NIN EĞİTİMİ: Ortaokulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde okudu. Liseyi ise Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olarak bitirdi. Konya'da okuduğu sırada o sıralar Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Kombassan Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı. Burada 7 yıl basketbol oynadı. Sonra 2000 yılında Tofaş kulübü Konya şubesine transfer oldu. Burada da 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti. 2003 yılında üniversite için Ankara'ya giderek kazandığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyarak eğitimini tamamladı. Yüksek lisans için de İstanbul Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. Ankara'da üniversitede okurken aynı zamanda aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitiminin yanında Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den de karakter oyunculuğu eğitimleri aldı.

BURCU KIRATLI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER: 2014 yılında Evos Angel’s Dijital Medya’nın Enleri yarışmasında Peri Masalı adlı filminden En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

BURCU KIRATLI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

2013 yılında ”Su ve Ateş” adlı filminde Helin rolünü canlandırdı.

2014 yılında ”Peri Masalı” adlı filmde Peri rolünü canlandırdı.

2015 yılında ”Bizim Hikaye” adlı filmde Elif rolünü canlandırdı.

FURKAN PALALI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

2015 yılında Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hayatını konu alan "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" adlı sinema filminde Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli rolünde Furkan Palalı oynarken diğer rollerde Gürkan Uygun, Saruhan Hünel, Sinan Albayrak, Kenan Bal, Emin Olcay, Haldun Boysan, Tuvana Türkay, Ali Sürmeli, Suna Selen, Fırat Tanış, Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncular oynamıştır.

BURCU KIRATLI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER:

2010 yılında ”Elde Var Hayat” adlı dizide Yağmur karakterini canlandırdı.

2014 yılında ”Diriliş: Ertuğrul” adlı dizide Gökçe karakterini canlandırdı.

2016 yılında yayına başlayan ve halen devam eden ”Aşk Ve Mavi” adlı dizide Mavi karakterini canlandırıyor.

FURKAN PALALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER:

2011 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve başrollerde Fikret Kuşkan, Şenay Gürler, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi oyuncuların olduğu "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynadı.

2012 yılında başrollerini Hazal Kaya, Tuğçe Kazaz ve Tardu Flordun ile paylaştığı "Son Yaz Balkanlar 1912" dizisinde oynadı. 2013 yılında da Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte başrol olarak "Aşk Emek İster" adlı dizide oynadı.

Furkan Palalı,2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan televizyon dizisi "Kızıl Elma" televizyon dizisinde; Pelin Akil, Zeynep Eronat, Erdal Cindoruk gibi oyuncularla başrol oynamıştır.