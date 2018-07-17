Burcu Esmersoy'un yeni imajı herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.
Sarı uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Burcu Esmersoy imajını değiştirdi. Esmersoy'un kıvırcık siyah saçları sosyal medyada olay oldu.
BUYURUNUZ SİZE ESMERSOY
Esmersoy sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı, "Buyurunuz size Esmersoy. Bak cidden gerçek saç" yorumuyla paylaştı.
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