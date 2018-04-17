Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy'a bakın kendini sır gibi saklıyor

Burcu Esmersoy'un adını son dönemde çok sık duyar olduk. Önce Youtube kanalında yaptığı cüzdan açıklaması, ardından sevgilisi Berk Suyabatmaz ile nişanı ve son olarak ailesi ile gili yaptığı samimi açıklamalar. Bu açıklamalardan sonra herkes Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy'u merak eder oldu. İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy.
8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıktı. Burcu Esmersoy'un ailesi ile ilgili sözleri çok konuşuldu.
Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini ve 12 yıl boyunca annesine teyze dediğini belirten ünlü sunucu, "Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz. Annemi de babamı da asla affetmedim" dedi.
Ayrıca Youtube kanalındaki bir video da 'Erkek arkadaşınız yanınızdaysa, cüzdana ihtiyacınız yok' sözleri ile gündeme gelmişti Burcu Esmersoy. Bu sözleri de günlerce konuşulmuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER