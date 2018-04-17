Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy'a bakın kendini sır gibi saklıyor

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini ve 12 yıl boyunca annesine teyze dediğini belirten ünlü sunucu, "Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz. Annemi de babamı da asla affetmedim" dedi.





