Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz nişanlandı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 1 yıldır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la geçtiğimiz akşam nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yüzük takan ikili, nazar korkusuyla sosyal medyada paylaşım yapmadı. İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe eden Esmersoy'un Suyabatmaz'la nişanlanması "Aşk, yemin bozdurur" dedirtti..
BODRUM'DA EVLENECEKLER
Esmersoy, İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe etmişti. İkilinin nişanı yakın dostlarının paylaşımlarıyla ortaya çıkarken çiftin bu yaz Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.
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