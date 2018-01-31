Burcu Esmersoy makyajsız yakalandı!

Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile önümüzdeki aylarda evleneceği konuşulan Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler Dünya Göz Hastanesi'ne giriş yaparken görüntülendi. Makyajsız ve spor giyimiyle dikkati çeken Burcu Esmersoy, güler yüzü ile gazetecilere selam verdi. 41 yaşındaki sunucu, "Gözlerimle alakalı ufak bir rahatsızlığım vardı, onun için geldim. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini kullandı. Twitter

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2006 yılında İtalyan eşi Massimo Cumisano'dan boşanan Burcu Esmersoy, ikinci kez evliliğe hazırlanıyor. İddialara göre Burcu Esmersoy, yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Mayıs ayında düğün yapacak. Twitter

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Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre aşıklar, hayatlarını birleştirmek için Mayıs ayında karar kılmış. Düğünün yeri ve tam zamanı henüz belli değil. Twitter

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