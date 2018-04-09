Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”