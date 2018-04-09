Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

Sunucu Burcu Esmersoy, Youtube kanalı açtı, Bir videosunda sarf ettiği sözler olay oldu. 'Erkek arkadaşınız yanınızdayken cüzdan taşımayın' anlamlı sözleri büyük tepki gören Burcu Esmersoy'u, sosyal medya kullanıcıları rezil etti...

Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

Televizyon ünlüsü Burcu Esmersoy, uzun süredir ekranlarda yoktu malumunuz. Sunucu yüzüyle tanıdığımız, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy'u herkes ekranlarda görmeyi beklerken o Youtube kanalı açmayı tercih etti. Ama Burcu Esmersoy, Youtube kanalı açtığına açacağına bin pişman oldu. Sosyal medya kullanıcıları Burcu Esmersoy'u rezil ettiler.

125
Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

Burcu Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube’a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Burcu Esmersoy'un özellikle cüzdanla ilgili söylediği sözler sosyal medyada çok tepki çekti.

225
Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”

325
Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

Burcu Esmersoy'un bu sözleri kısa sürede tartışma konusu yarattı. Kimileri Burcu Esmersoy'un haklı olduğunu söylerken çoğunluk Burcu Esmersoy'un bu sözlerini yerden yere vurdu.

425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro