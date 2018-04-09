Burcu Esmersoy 'Erkek arkadaşınız varsa cüzdan taşımayın' dedi rezil ettiler

Televizyon ünlüsü Burcu Esmersoy, uzun süredir ekranlarda yoktu malumunuz. Sunucu yüzüyle tanıdığımız, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy'u herkes ekranlarda görmeyi beklerken o Youtube kanalı açmayı tercih etti. Ama Burcu Esmersoy, Youtube kanalı açtığına açacağına bin pişman oldu. Sosyal medya kullanıcıları Burcu Esmersoy'u rezil ettiler.
Burcu Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube’a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Burcu Esmersoy'un özellikle cüzdanla ilgili söylediği sözler sosyal medyada çok tepki çekti.
İŞTE OLAY YARATAN O VİDEO; Burcu Esmersoy video da “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…”
Burcu Esmersoy'un bu sözleri kısa sürede tartışma konusu yarattı. Kimileri Burcu Esmersoy'un haklı olduğunu söylerken çoğunluk Burcu Esmersoy'un bu sözlerini yerden yere vurdu.
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