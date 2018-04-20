Burçların karakter şifreleri!

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş’e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Kimi duygusal kimi otoriter kimi yaratıcı kimi hayalci... Burçların insan karakterini etkilediği düşünülüyor. Bu doğrultuda burçların karakter şifresi ne? İşte burçların baskın özellikleri...
Koç burcu
Etkinlik
Atılganlık
Kendine aşırı güven
Acelecilik
Boğa burcu
Varlıktan hoşlanma
Değişmezlik
Pratiklik
Kararlılık
Amaca ulaşmak
İkizler burcu
Konuşkanlık
Yatkınlık
Zeka
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