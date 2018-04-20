Burçların karakter şifreleri!

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş’e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Kimi duygusal kimi otoriter kimi yaratıcı kimi hayalci... Burçların insan karakterini etkilediği düşünülüyor. Bu doğrultuda burçların karakter şifresi ne? İşte burçların baskın özellikleri...