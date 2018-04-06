Burçin Terzioğlu hayal kırıklığı yarattı! Eski halinden eser kalmamış

Geçtiğimiz yıl rol aldığı şampuan reklamında parlak saçlarıyla göz kamaştıran Burçin Terzioğlu, önceki gün hayal kırıklığı yarattı. Aşkı İlker Kaleli ile Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncunun bakımsız hali dikkat çekti. Kask nedeniyle saçı başı dağılan Terzioğlu'nun reklamdaki halini hatırlayanlar "Hayaller ve hayatlar" esprisi yaptı.

Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı. Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.