Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

Yeni yılın ilk gününde Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde keyifli anlar yaşadı. Bu arada bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denizin tadını çıkardı. Tatilcilerden Sümer Erol Sarı, yılın ilk gününde güneşli bir hava ile uyandıklarını deniz, güneş ve sahilin kıymetinin kış döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.





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Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

Sarı, Beydağları'nın karlı yamaçlarının görüldüğü sahilde denize girmenin keyfini yaşadıklarını ifade etti. Yılbaşı tatili için Antalya'yı tercih ettiğini anlatan Bahar Aydın da "Yeni yılın ilk gününde kar manzaralı dağlara karşı denizde yüzmek çok keyifli. 2018 yılı hep böyle güzel geçsin" dedi.


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Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

Tatil için Antalya'da bulunan yabancı turistler de denize girerek bol bol yüzme fırsatı buldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Antalya'da bugün ölçülen hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu bildirdi. Yetkililer, çarşamba gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.





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Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

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