Burayı sakın başka ülke zannetmeyin 1 Ocak'ta herkes denize girdi!

Yeni yılın ilk gününde Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde keyifli anlar yaşadı. Bu arada bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denizin tadını çıkardı. Tatilcilerden Sümer Erol Sarı, yılın ilk gününde güneşli bir hava ile uyandıklarını deniz, güneş ve sahilin kıymetinin kış döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti.











