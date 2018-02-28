Burası Türkiye: Deprem değil; yol darmadağın oldu!

"NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL": Yolun çökmesinin sürücüleri ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücülerden Cavit Akkelle, “3-4 gündür bu şekilde ve halen kaymalar devam ediyor. Ne zaman açılacağı belli değil, çok kötü olmuş. Diğer gittiğimiz alternatif yol daha uzun sürüyor. Bir an önce yolun açılmasını istiyoruz çünkü buradaki insanlar çok mağdur” dedi.