Burası rezaletin ta kendisi! Bu görüntüler pes dedirtti

İNGİLTERE'de çekilen bu görüntler, ahlakın sınırlarının nasıl kalktığını gösteriyor. Yaz aylarının gelmesiyle soluğu partilerde ve sokaklarda alan gençler, eğlencenin dozunu kaçırdı. Gençler işlerinden fırsat bulup; pub'lara ve kulüplere akın ediyor. İşte geçtiğimiz hafta sonu eğlencesinin dozunu kaçırıp, sokaklara taşan ve kendini kaybeden İngiliz gençlerden kareler...