Burası bir pastane! Mide bulandıran görüntüler tiksineceksiniz...

Ruhsatsız üretim yapılan pastaneye yapılan baskından mide bulandıran görüntüler çıktı... Son kullanma tarihi geçmiş onlarca paket ürün, küflenmiş yağlar ve kullanılan kaplar mide bulandırdı... Hazır pasta yemekten tiksindirecek görüntüler...

Burası bir pastane! Mide bulandıran görüntüler tiksineceksiniz...

ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, ruhsatsız üretim yapılan bir pastanede bulunan tarihi geçmiş onlarca paket ürün, küflenmiş yağlar ve kaplar mide bulandırdı. Ruhsatsız üretim yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen pastanede yerlere dökülmüş şerbetler yürümeyi zorlaştırırken, buzdolaplarındaki çoğu ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan küflenmiş yağlar, kaplar ve ne zaman üretildiği belli olmayan ürünler mide bulandıran görüntülere neden oldu.

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Burası bir pastane! Mide bulandıran görüntüler tiksineceksiniz...

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Gültepe Mahallesi Halk Caddesi'nde bir pastanede de inceleme yapıldı. Karşılaşılan manzara korkunç çıktı...

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Burası bir pastane! Mide bulandıran görüntüler tiksineceksiniz...

Ruhsatsız üretim yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen pastanede yerlere dökülmüş şerbetler yürümeyi zorlaştırırken, buzdolaplarındaki çoğu ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

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Burası bir pastane! Mide bulandıran görüntüler tiksineceksiniz...

Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan küflenmiş yağlar, kaplar ve ne zaman üretildiği belli olmayan ürünler mide bulandıran görüntülere neden oldu. Ruhsatsız pastaneyi mühürleyen zabıta ekipleri, gerekli işlemleri başlattı.

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