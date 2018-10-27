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Burak Yılmaz'dan canlı yayında isyan!

Burak Yılmaz'dan canlı yayında isyan!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 23:01 - Güncelleme: 27-10-2018 23:01

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz karşılaşmanın hakemini sert bir dille eleştirdi.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları: "Kazanmaya yakındık ve kazanmayı da hak ettik. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bu yüzden çok üzgünüz. Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş, onlar ne kadar haklı olsalar da konuşamıyor. Anca bizi eleştirirler, anca bizi yerin dibine sokmaya çalışırlar. Bunları konuşsunlar."

 "BU POZİSYONDA VAR'A BAKMAYACAKSIN DA..."

"Pozisyon penaltı. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Niye penaltı vermiyorsun? Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Anca çıkıp televizyonda konuşsunlar. Abdülkadir'e onu yapmışım, bunu yapmışım. Hangi biriyle uğraşacağız?"

"BİR DENSİZ ÇIKIYOR, ONU BUNU YAPMIŞ DİYOR"

"Bir densiz çıkıyor Abdülkadir'e onu bunu yapmış diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun."

"NE HAİNLİĞİ YAPMIŞIM BEN?"

"Antalyaspor taraftarı 'Hain Burak' diye bağırıyor, ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım, Çin'e gidip, yine para kazandırmışım! Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeter."

"2-3 ADAMIN KONUŞTUĞU UMRUMDA DEĞİL"

"Burak iyi oynadı, kötü oynadı, bu eleştirilerin başımın üstünde yeri var ama 2-3 adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil."

"ARDA'NIN HEP YANINDA OLACAĞIM"

"Arda çok mutlu, eşi de sağlıklı, ziyarete gideceğim. Arda'yı inşallah güzel günler bekliyor. Onu da ziyarete gideceğim, hocadan da izin aldım. Bunu da yazarlar diye söylüyorum. Ben Arda'nın hep yanında olacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla beraberiz."

"GAZA GELİP BENİ KARŞILARINA ALMASIN"

"Yerel medya 2-3 kişinin konuşmasından gaza gelip beni karşılarına almasın. Bugün bizim 2 puanımız gitti, buna karşı birlik olalım."

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