Burak Yılmaz prensesleriyle gezmede

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER