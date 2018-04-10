Burak Yılmaz prensesleriyle gezmede

Trabzonspor'un ‘Kral’ lakaplı golcüsü Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi.

Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı.





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Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı. Twitter

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Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz, kızları Nazlı ve Derin’le Bebek’te görüntülendi. Yılmaz, izin gününde tüm vaktini çocuklarına ayırdı. Hasret gideren üçlü, bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta kızlarını kucağına alarak kendilerini bekleyen araca yürüyen ünlü futbolcu soruları yanıtsız bıraktı. Kameraları gören Nazlı'nın objektiflere gülücükler dağıtması dikkatlerden kaçmadı. Twitter

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