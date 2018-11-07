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Burak Yılmaz neden özür dilemedi?

Burak Yılmaz neden özür dilemedi?

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için 'kamuoyundan özür dileyecek' diye yaptığı açıklamanın üzerinden bir günden fazla geçmesine rağmen yıldız golcüden henüz bir açıklama gelmedi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 21:50 - Güncelleme: 07-11-2018 21:50

Burak Yılmaz'ın taraftarlar ile arasında yaşadığı gerginlik Trabzonspor'da bir krize neden oldu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu ancak resmi internet sitesindeki bir ifade kafaları karıştırdı.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.

"BURAK YILMAZ'IN ÖZÜRDEN HABERİ YOK" İDDİASI

Öte yandan Trabzonspor'un "özür" ile ilgili açıklamasının ardından oluşan beklentiye rağmen yıldız golcünün metinden bir bilgisinin olmadığı ve özür konusunda yönetimle kendisinin ya da menajerinin bir görüşmede bulunmadığı iddia edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz ile ilgili açıklamasında bir özür beklentileri olduğunu söyleyerek, "Şimdilik "kadro dışı" kararımız yok. Burak Yılmaz'dan da özür dilemesini istedik" açıklamasını yapmıştı.

(Sporx)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 22:46 Bu burakta tazminatcı cincon fatinin ürünüdür.otobüs sürücüsüyle kavga etmedimi?tribdon bunu alanda karşılamıştı burak oyundan alinirken o taraftara ne yaptı? futboldan temizlenmesi gereken kişilerdendir.

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